المعارضة نوافق على فكرة نشر شرطة عسكرية روسية في إدلب وريفها لوقف هجمات النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر في المعارضة السورية إن فصائل مسلحة في إدلب شمال غرب سورية وافقت على مناقشة فكرة دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى إدلب وريفها مقابل وقف النظام السوري قصفه للمنطقة، وعدم ودخوله إليها. وأشارت إلى أن اجتماعات أنقرة اليوم بين وزيري خارجية روسيا وتركيا ستناقش تفاصيل الأمر مع الجانب التركي.

ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) بزيارة إلى أنقرة تستمر يومين يلتقي خلالها نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وتأتي بالتزامن مع إعلان موسكو عن عقد لقاء رباعي في العاصمة التركية أنقرة في وقت قريب من أجل “بحث الملف السوري” بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا.

وقبيل الزيارة قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزيرين سيوليان اهتماماً خاصاً للقضايا الموضوعة على الأجندة الدولية، الوضع في سورية، الشرق الأوسط، القوقاز، آسيا الوسطى، أوكرانيا، منطقة البحر الأسود.

وفي السياق نفسه، تسعي المعارضة السورية المسلحة في إدلب لتجميع قواها بدعم تركي، بعيداً عن جبهة النصرة المُصنّفة إرهابية أمريكياً، وتحاول صد أي هجوم تقوم به قوات النظام السوري، واستخدمت أسلحة ثقيلة للرد على قصف النظام لقرى وبلدات في ريف إدلب.

وحسب مصادر المعارضة، في 11 آب/أغسطس قصف مدافع وطيران النظام السوري بلدات في ريف إدلب وأوقع عشرات القتلى بين المدنيين، كما ارتكب مجزرة في بلدة أورم الكبرى بقصف أحياء سكنية بسلاح الطيران.

وتؤكد مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن قوات النظام مازالت لم تحشد برياً للهجوم على إدلب، ولم تتقدم على الأرض، وتكتفي بالقصف بعيد لمدى وبسلاح الطيران، ما يؤشر على عدم وجود نيّة في الوقت الراهن للتقدم برياً والاشتباك مع آخر معاقل المعارضة السورية في إدلب، لما لهذه المنطقة من تعقيدات عسكرية واستراتيجية متداخلة فيها مصالح تركيا وروسيا والولايات المتحدة.

وتضم محافظة إدلب وربفها نحو ثلاثة ملايين من سكان المنطقة ومن النازحين والمهجرين من المناطق الأخرى.

وتُعتبر إدلب ضمن إطار اتفاقية أستانا التي أقرت “مناطق خفض التصعيد” بضمانة ثلاثية، تركية روسية إيرانية، ونشرت تركيا عدة نقاط مراقبة عسكرية فيها وحولها، امتدت على طول خطوط المواجهة بين فصائل المعارضة والنظام، كما فعلت روسيا الشيء نفسه من جانب النظام، لكن السكان بدؤوا يتخوفون من انسحاب تركي مفاجئ قد يضع المنطقة في مواجهة مع قوات النظام أو الاستسلام كما حدث في غوطة دمشق وجنوب سورية.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من خطورة مهاجمة إدلب عسكرياً، وأعربت عن قلقها على مصير ثلاثة ملايين سوري هناك، داعية الدول الضامنة إلى تجنب هذه المواجهة.