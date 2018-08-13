المفوضية “على دارية بتأثير محتمل” لتراجع العملة التركية على المصارف الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الاوروبية الاثنين أنها “على دراية من تأثير محتمل”، لتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار، على المصارف الاوروبية.

ورفضت ناطقة بإسم الجهاز التنفيذي الأوروبي التعليق على المسألة، حيث قالت “نحن لا نعلق على تحركات الأسواق”. ولكن المتحدثة الاوروبية أكدت على أن المفوضية “تتابع عن كثب التطورات في الأسواق العالمية”

وقد عزا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات الاقتصادية على بلاده إلى محاولات “لتركيع تركيا”، مجددا هجومه على الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت فرض رسوم على واردت الصلب والألومنيوم في خضم الازمة النقدية التي تشهدها أنقرة.