زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: الشعب الايطالي لن يرضخ لابتزازات التحالف الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الامين العام للحزب الديمقراطي الايطالي المعارض، ماوريتسيو مارتينا إن الشعب “لن يرضخ لإبتزازات الحكومة” بقيادة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال)، الذي وصف إدارته لشؤون البلاد بـ”غير المسؤولة”.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، لويجي دي مايو، قد شدد في مقابلة صحفية على أن الحكومة “ليست قابلة للابتزاز عبر الاسواق المالية، كما تأمل المعارضة”، على حد وصفه.

وقال مارتينا في تغريدة على منصة (تويتر) “السيد دي مايو: إيطاليا هي التي ليست قابلة لإبتزازكم ولعدم مسؤوليتكم”. وزاد “الخطر الحقيقي بالنسبة للايطاليين هو هذه الحكومة، المنقسمة حول كل شيء وتعيش فقط على البروباغاندا”.

وكان دي مايو قد استبعد ضغوطا على حكومته عبر ارتفاع معدلات الفائدة على السندات السيادية، مؤكدا أن التحالف الحاكم يختلف عن ذاك بقيادة رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني الذي أجبرته أزمة مالية في عام 2011 على الاستقالة.