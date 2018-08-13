سياسية يمينية إيطالية تطالب بإحتجاز سفينة أكواريوس واعتقال طاقمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت رئيسة حزب “إخوة إيطاليا” اليميني، جورجا ميلوني بإحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين “أكورايوس” بتهمة “تسهيل الهجرة غير النظامية وتسهيل مهام تجار البشر”.

ولا تزال السفينة عالقة بمياه المتوسط بعد رفض إيطاليا ومالطا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى إستقبال مهاجرين على متنها أنقذتهم يوم الجمعة الماضي قبالة المياه الليبية.

وكتبت ميلوني على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي “لو كان هناك اتحاد أوروبي حقيقي لكانت السفينة قد ضبطت بالفعل وتم اعتقال طاقمها في إحدى السجون الأوروبية المريحة”. واضافت “كفى سخرية، ينبغي على الفور فرض حصار بحري قبالة سواحل ليبيا”.

وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أنها تتابع مشاوراتها مع بعض الدول الأوروبية للبحث عن حل لسفينة أكواريوس. وأشارت متحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، إلى أن بروكسل تتابع العمل مع الدول التي اتصلت معها بشأن السفينة، وقالت “نحن جاهزون لتقديم دعم دبلوماسي لحل الموقف”.

وتعي المفوضية الأوروبية جيداً أن مسألة البحث عن موانئ آمنة للمهاجرين المنقذين أمر سيتكرر بشكل مطرد ما لم يتم البحث عن حل مستدام دولي – أوروبي – إقليمي.