مصادر إعلامية: حفتر يعتزم مقاطعة مؤتمر روما الدولي حول ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نقلت النسخة الايطالية لموقع (هافينغتون بوست)، عن مصادر، قالت إنها بمدينة بنغازي (شرقي ليبيا)، أن قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب، المشير خليفة حفتر، يعتزم مقاطعة الموتمر الدولي حول ليبيا، الذي من المزمع أن يلتئم في روما في الخريف القادم.

وأشار الموقع الإعلامي الايطالي إلى أن فرنسا تساند إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، بينما ترى إيطاليا أولوية في المصالحة بين الفرقاء السياسيين الليبيين لضمان قبولهم ما تفرزه تلك الانتخابات.

وقالت المصادر الليبية-حسب هافينغتون بوست- “يمكننا مناقشة وجود مراقبين دوليين للإنتخابات، لكن يجب أن نكون واضحين: تاريخ كانون الأول/ديسمبر غير قابل للتفاوض، وإذا كانت إيطاليا تعتزم دعم تراجع أطراف، فعليها تحمل كل العواقب”

وكان حفتر قد اكد في مقابلة مع صحيفة (المرصد) على الشبكة العنكبوتية أن “القيادة العامة ترحب بكل المبادرات الدولية المقدمة من الدول الصديقة والشقيقة تحت مظلة الأمم المتحدة ، والتي تدعو إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال ، بحيث يكون لليبيا رئيساً وبرلماناً جديداً يتم انتخابهما عبر الشعب ويباشران مهامها مع مطلع العام 2019 “. كما اعتبر أن “السياسة الخارجية لإيطاليا باتجاه ليبيا باتت تتطلب اصلاحاً وتغييراً جذرياً يتأسس على التقيد، الحرفي والفعلي، بكامل اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون التي وقعت بين بلدينا عام 2008 بما يضمن مستقبل أفضل للعلاقات على مستوى البلدين والشعبين” .