أوتوستراد ايطاليا: أعمال ترميم جسر موراندي كانت جارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة أوتوستراد ايطاليا إن جسر موراندي كان خاضعا لأعمال ترميم لترسيخ أرضيته.

وأضافت الشركة في بيان الثلاثاء، أنه “وفقا لمخطط إنشاء الجسر، تم تركيب رافعة للسماح بتنفيذ أنشطة الصيانة”، مذكرة بأن “بناء الهيكل يعود إلى ستينيات القرن الماضي”، وأن “الأعمال الجارية وحالة الجسر كانتا تخضعان لمراقبة مستمرة وإشراف من قبل إدارة فرع جنوة للشركة”.

وأكدت أوتوستراد أن “أسباب انهيار الجسر ستكون موضع تحليل معمق بمجرد أن نتمكن من الوصول بأمان إلى الأماكن المتضررة”.

وفي السياق ذاته، قال المدير الإداري للشركة، جوفاني كاستيلوتشي، في إذاعية “لم تكن لدي أية إشارات بأن الجسر كان خطيرا وينبغي غلقه”. واختتم بالقول إن “شركتنا قامت ولا تزال تقوم بالاستثمار”، في صيانة الطرق.