الداخلية الإيطالية: طرد مواطن تونسي لأسباب أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه تم طرد مواطن تونسي (44 عاما) لأسباب أمنية، كان محكوما لسوابق جنائية في جرائم اعتيادية.

وقالت مذكرة لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) أن “الاهتمام انصب على الرجل أثناء إمضائه فترة محكوميته في سجن بولتسانو”، وذلك “إثر علاقات وثيقة أقامها مع معتقل عراقي سُجن بعد ثبوت تزعمه لمجموعة تنشط في مجال تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سورية”، وأنه “بفضل هذه العلاقة، تمكن الرجل من الحصول على مواد وأشياء لا يُسمح بإدخالها الى قسم الرقابة القصوى الذي كان محتجزا فيه”.

وذكر البيان أنه “بعد الإفراج عن المواطن التونسي، قدمّ وبشكل متكرر، معلومات ووثائق مزيفة في محاولة الإفلات من عملية الطرد”، وعلى وجه الخصوص “تمكن إحدى المرات من خداع عنصر المراقبة المرافق له ولاذ بالفرار، بعد التعرف عليه في القنصلية التونسية بنابولي”، جنوب البلاد.

وأشار البيان الى أن الرجل “تم تقفي أثره لاحقاً في بادوفا، وألحق بمركز الإقامة لأجل الطرد في برينديزي، حتى إعادته إلى وطنه اليوم عبر رحلة مباشرة من مطار روما الدولي إلى تونس”. وخلصت مذكرة (ڤيمينالي) الى القول إن “عملية الطرد هذه هي الـ315 منذ كانون الثاني/يناير 2015، والـ78 منذ بداية عام 2018”.