وزير الخارجية المصري يستقبل أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد إن “وزير الخارجية أكد في مستهل اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المنبر الأساسي للعمل الإسلامي المشترك، وحرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل بها من أجل خدمة قضايا الأمة والشعوب الإسلامية”.

وذكر أبوزيد أن “وزير الخارجية أعرب عن تقديره للدور الذي يضطلع به الأمين العام ودعم مصر لما يقدمه من أفكار ومبادرات بناءة من أجل دفع العمل داخل منظمة التعاون والارتقاء بمستوى الأداء”، منوها في هذا السياق بـ”أهمية مواجهة أية محاولة لتوظيف المنظمة وأجهزته المختلفة لتحقيق مصالح ذاتية لا تتسق بالضرورة مع أهدافها ومقاصدها العليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “اللقاء تناول مختلف المستجدات الإقليمية وكيفية التعاطي مع الأزمات التي تشهدها العديد من الدول الإسلامية والتي تمتد تداعياتها لتؤثر على المنطقة برمتها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسة لمختلف هذه الأزمات من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي”. كما “تطرق شكرى الي استضافة مصر للمؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة من 14 – 16 أكتوبر 2018 مشيراً إلى تطلعه لأن تُسهم مخرجات المؤتمر في دعم قدرات الدول الأعضاء إزاء قضية إدارة موارد المياه العابرة للحدود”.

وأكد وزير الخارجية أيضا على “أهمية مد جسور التعاون والتنسيق بين منظمة التعاون الإسلامي وبين الأزهر الشريف ومرصده لمكافحة الإرهاب والتطرف، بما يساعد على نصرة قضايا العالم الإسلامى ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا”.

من جانبه، استعرض إمين عام المنظمة “المبادرات والمشروعات التى تنخرط فيها في التوقيت الحالي لتفعيل ودعم التعاون بين الدول الاسلامية في المجالات المختلفة”، مقدماً “الشكر لمصر ودورها المشهود في دعم أنشطة منظمة التعاون الإسلامى وتعزيز دورها”.

بينما أعرب وزير الخارجية من جانبه عن “تقدير مصر للجهود التي تبذلها الأمانة العامة من أجل متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بأكبر قدر من الحيادية”، منوها بـ”حرص مصر على التشاور والتنسيق الدائم مع الأمين العام وتقديم يد العون والمساعدة له في أداء مهام منصبه بما يصب في النهاية في صالح المنظمة”.