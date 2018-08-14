المعبر بين سورية والأردن يُفتتح الثلاثاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ يًفتتح اليوم المعبر الحدودي بين سورية والأردن بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإغلاق، ومن المقرر أن يبدأ عمله بشكل غير رسمي، ويقتصر على استقبال اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية، على أن يُفتتح تجارياً في وقت لاحق الشهر المقبل.

وقالت مصادر محليّة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، سيُقام احتفال خاص بهذه المناسبة في المكان، وستحضره فعاليات حكومية سورية، دون مشاركة عسكرية أو أمنية، ومن المقرر أن يُشرف على سير شؤون المعبر موظفون حكوميون.

وأضافت أن “المنطقة الحرة بين البلدين لن تُباشر أعمالها في الوقت الراهن، وستقتصر مهمة المعابر على تيسير مرور العائدين إلى سورية، وفي مرحلة لاحقة الشهر المقبل تسيير البضائع بالاتجاهين”.

وأنجزت الجهات الحكومية في محافظة درعا جميع الترتيبات لاستقبال المُهجّرين السوريين العائدين من الأردن في مركز نصيب الحدودي، وتقول الحكومة إنها مستعدة لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري في المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المحافظة قامت بإحضار عيادتين متنقلتين و3 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات الصحية للمهجّرين، إضافة إلى تجهيز مستلزمات الغذاء وإحضار عدد من الحافلات لنقل المهجرين من المركز الحدودي إلى منازلهم.

ويأمل الاقتصاديون الأردنيون أن يُفتتح المعبر لما له من أهمية لإدخال القطع الأجنبي إلى الأردن من خلال عبور البضائع التركية والأوربية إلى الخليج العربي عبر الأردن، وعودة حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

ووفق مصادر متابعة لشؤون المعبر الحدودي فإن “قوات النظام السوري لن يكون لها تواجد على الحدود، وسيكون موضوع الحماية الأمنية مشترك وبمسؤولية أردنية روسية أمريكية”، فيما “سيكون موظفو المعابر من الحكومة السورية وليسوا من المؤسسات الأمنية السورية”.

وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة قد سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن عام 2015، وقررت الحكومة الأردنية إغلاق المعبر منذ ذلك الحين، ثم استطاعت قوات النظام، بدعم عسكري روسي، من السيطرة على المعبر منتصف تموز/يوليو الماضي، وتقوم بحراسته الآن قوات من الشرطة العسكرية السورية بإشراف ومراقبة روسية.