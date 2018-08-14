رئيس أساقفة إيطاليا: حادث الجسر أدمى فرحة العيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي “مرة أخرى، تحوّل المأساة انتباه بلادنا نحو جنوة في هذه الأيام، التي يجب أن تكون احتفالا وراحة للجميع، أدمتها دراما جديدة، جرحت عميقاً أسراً ومجتمعات بأكملها”، في إشارة الى عيد انتقال السيدة العذراء مريم الى السماء، الذي يمرّ غداً.

هذا وتحتفل إيطاليا يوم غد أيضا، بعطلة منتصف آب/أغسطس، الذي يعد يوما مميزا للم شمل الأسر في يوم بهيج.

وتعليقا على انهيار جسر موراندي في جنوة، على الطريق السريعة A10، والذي تسبب بمقتل عشرات الأشخاص، أضاف الكاردينال باسّيتّي “في هذا الوقت المحزن، نرفع صلواتنا ونبدي تضامننا الإنساني والمسيحي، فضلا عن قربنا من رئيس أساقفة جنوة، كنيسته، مدينته، ​​رجال الانقاذ، وكل من هو حزين أو قلق حول مصير أحبائه”.