سالفيني: نرفض قبول حصة من مهاجري أكواريوس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني إن إيطاليا تقول لا لمالطا من ناحية قبول حصة من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة (أكواريوس).

هذا وما تزال السفينة (أكواريوس) التي تحمل 141 مهاجراً تم إنقاذهم يوم الجمعة الماضي، تهيم في عرض البحر المتوسط، ولم ينجح طاقمها حتى الآن في إيجاد مرفأ أوروبي “آمن” لإنزالهم.

وأضاف سالفيني في تصريحات من كاتانيا (صقلية) الثلاثاء، أنه “بعد هبوط أكثر من 400 مهاجر في ميناء بوتسالو، انتهت وعود الدول الأوروبية باستلام حصة منهم بمجرد إطفاء الميكروفونات حول القضية”، مشددا القول إن “إيطاليا غير مستعدة لفتح موانئها، التي ستبقى مغلقة”، بوجه سفن إنقاذ المهاجرين.

وذكّر زعيم حزب رابطة الشمال أن “إيطاليا من بين 5 دول من الاتحاد الأوروبي، التي أبدت لمالطا استعدادها للترحيب بالمهاجرين الذين على متن (أكواريوس)”. وأردف “أستطيع التأكيد مجددا أن إيطاليا استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر وصلوا الى بلادنا في السنوات الأخيرة”. وتابع “لقد أعطينا كثيرا​​”، والآن “موانئنا مغلقة، لكن قلوبنا مفتوحة لمساعدة هؤلاء الشباب على عدم الهرب من منازلهم”.

وذكر سالفيني أنه “إن رست هذه السفينة أيضا في مالطا، حسبما سمعت، وتم اقتسام المهاجرين بين بلدان أوروبية أخرى، فسنقول: لقد حان الوقت أخيراً… فلم يعد بإمكان إيطاليا الاستمرار بأن تكون مخيم اللاجئين في كل أوروبا”. واختتم بالقول إن “شجاعة هذه الحكومة عملت على إيقاظ أوروبا”.