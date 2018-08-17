مصدر فلسطيني: ترجيح اتفاق تهدئة مع اسرائيل الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – رجح ناطق في إحدى الفصائل الفلسطينية التوصل الى اتفاق فلسطيني – اسرائيلي بوساطة مصرية حول قطاع غزة الاسبوع القادم، بالتوازي مع سعي لتطبيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال الناطق الاعلامي لحركة المقاومة الشعبية خالد الازبط في تصريح ارسله لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة، إن “نقاشات معمقة تجري في العاصمة المصرية في القاهرة في قيادة جهاز المخابرات المصرية”.

واضاف عضو وفد الحركة للمباحثات في مصر، أن “ما حدث حتى اللحظة هو عبارة عن نقاشات وبلورة الموقف وتحديد المطالب لفصائل المقاومة المتواجدة منذ أيام، والتي تملك ادارة الميدان العسكري والسياسي بغزة”.

وأشار الى أنه “تم التوافق على جملة من المطالب التي هي بمنظورنا حق طبيعي لشعبنا وليس منة من أحد، ونريد من خلال تلك المطالب الوصول لحياة كريمة وحرية التنقل والتبضع والاعمار وكل مستلزمات الحياة، اسوة بكل العالم”، وايضا “دون التنازل او السماح بالحديث عن أي ثمن سياسي أو التطرق للمقاومة ومقدراتها واستمرار الاعداد والتجهيز، لأن قناعتنا وعقيدتنا ان معركتنا مع العدو مستمرة ما استمر الاحتلال لذرة تراب من فلسطين”.

وذكر الأزبط أنه “بعد جلسة مطولة استمرت ما يقارب 6 ساعات مع الاخوة بجهاز المخابرات مشكورين، تم عرض كل المطالب وكان موقفاً محموداً من سيادتهم بأنها مطالب شرعية وهم داعمين لها ويسعون مع كل الأطراف الدولية والعربية والمانحين لضمان التطبيق وتوفير كل ما يلزم لذلك، ولديهم اطمئنان كبير للوصول لاتفاق خلال فترة قصيرة بعد عيد الاضحى المبارك، لا تتجاوز الاسبوع، تحمل الجداول الزمنية والتفاصيل لكل مطلب وتطبيقه”.

وقال “كما جرى التأكيد من كل الاطراف والقيادة المصرية ان المصالحة رأس الاولويات، ولذلك سيكون هناك بالتوازي، انطلاق جولة جدية وملزمة لكل الاطراف على الساحة لتجاوز الانقسام بكل تفاصيله مع وجود حلول مطروحة لكل القضايا التي برز بها خلاف في هذا السياق، وتم التاكيد ان رفع الاجراءات العقابية للسلطة هي رأس هرم انطلاق الجولة ولذلك تم دعوة وفود الفصائل ومنها حركة فتح، للالتحاق والمشاورات وطرح ما تم الاجماع عليه لنكون امام مسؤولية وطنية وتاريخية لجمع شمل الوطن واجهاض كل المؤامرات ضد قضيتنا”.

وخلص الناطق الاعلامي لحركة المقاومة الشعبية الى القول إنه “جرى التأكيد بأن مركب فلسطين هذا سيمضي، فمن حاد عنه فقد ضل”.