سالفيني يشكر رجال الإطفاء الأبطال الذين يعملون بلا توقف في جسر جنوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “ليلة أخرى من الإغاثة والبحث، في جنوة”، حيث “يعمل رجال الإطفاء بلا كلل على هدم وإزالة الأنقاض”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الجمعة، أضاف سالفيني “شكرا أيها الأبطال، أنتم فخر إيطاليا”.

وكتبه وزير الداخلية في تغريدة أخرى “نحن نقوم بكل ما بوسعنا لكي تفتح شركة أوتوستراد لإيطاليا محفظة نقودها لمساعدة أقارب الضحايا، والأشخاص الذين أصابهم الحادث بالضرر، والمشردين من جرّائه والمدينة بأسرها”.

وخلص نائب رئيس الوزراء الى القول إن “جنوة لا يمكن أن تنتظر، وكذلك الحال بالنسبة لجرحاها”.

وكان سقوط الجسر المعروف باسم موراندي يوم الثلاثاء الماضي، والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وفقا لآخر إحصائية.