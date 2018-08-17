موغيريني وستايليانيدس يثمنان جهود عمال الإغاثة في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حيا الاتحاد الأوروبي التزام عمال الإغاثة وتصميمهم على تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أماكن الصراعات في العالم، على الرغم من المخاطر المحدقة بحياتهم.

جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر اليوم باسم كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يُصادف يوم الأحد القادم.

وعبر المسؤولان الأوروبيان عن القلق الشديد على سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، مشيرين إلى أن عمال الإغاثة يتعرضون مثل المدنيين تماماً لانتهاكات خطيرة ومقصودة، وقالا “إن إنقاذ الأرواح يجب ألا يكلف أرواحاً أخرى”، حسب كلامهما.

وقد دفع حوالي 4400 شخصاً من العاملين في المجالين الاغاثي والإنساني حياتهم ثمناً لالتزامهم خلال العقدين الماضيين في مختلف أماكن الصراعات في العالم.

ودعا المسؤولان الأوروبيان كافة الأطراف المتصارعة أينما كانت، إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة وتيسير وصول المساعدات دون عوائق إلى مستحقيها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص مبلغاً قدره 2.43 مليار يورو لتقديم مساعدات إنسانية في 80 بلداً لعام 2017، ما يجعله رائداً في هذا المجال.

يذكر ان الأمم المتحدة قررت اعلان يوم 19 آب/أغسطس يوماً عالمياً للعاملين في المنظمات الإنسانية، إثر استهداف مقرها في العاصمة العراقية بغداد قبل خمسة عشر عاماً، ما أودى بحياة 22 شخصاً معظمهم من العاملين الأممين.