المفوضية الأوروبية: تنكيس الأعلام تضامناً مع إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية تنكيس أعلام الاتحاد والأعلام الإيطالية إن وجدت، أمام المباني التابعة لها يوم غد السبت تضامناً مع السلطات الإيطالية بعد حادثة انهيار جسر موراندي والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات وألحاق أضرار مادية جسيمة.

وعبر رئيس المفوضية جان كلود يونكر، عن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب في إيطاليا بعد هذا الحادث الرهيب، قائلا إن “أفكارنا مع إيطاليا في وقت الضيق”، وفق كلامه.

وكان جزء واسع من جسر موراندي في مدينة جنوة، الشريان الاقتصادي الحيوي لكل ايطاليا، قد انهار يوم الثلاثاء الماضي، ما سلط الضوء على سوء وضع البنية التحتية، ليس في هذا البلد وحده بل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.