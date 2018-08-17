سيناتور إيطالي: على الحكومة توضيح نهج خفر السواحل إزاء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – طالب سيناتور ايطالي حكومة بلاده بتوضيح نهج قوات خفر السواحل إزاء المهاجرين.

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسباري، الجمعة “قدمت طلباً لرئيس الوزراء كونتي، نائبه سالفيني ووزير النقل تونينيلي، لمعرفة ماهية التوجيهات التي أعطيت لخفر السواحل، الذي بتدخله بعملية إنقاذ في المياه المالطية، قام بتحميل 170 مهاجراً سرياً”، والذي “من الواضح أنه سيتم نقلهم إلى إيطاليا”.

وتابع “يبدو أن مثل هذا السلوك استمرارية للعادة السيئة التي سادت في الأشهر الماضية عندما كان خفر السواحل، في إطار المبادئ التوجيهية للحكومة التي كان يقودها حزب الديمقراطي، يغذي عملية نقل آلاف المهاجرين السريين إلى إيطاليا، أينما تم انتشالهم”.

وأردف غاسباري “لقد طلبت من الحكومة معرفة ما هي المبادئ التوجيهية في هذه المرحلة”، وذلك “على ضوء التصريحات العلنية للوزير سالفيني، الذي قال إنه لم يكن على علم بقرار من خفر السواحل”، في إشارة الى نقل المهاجرين المذكورين على متنه سفينته، متسائلا “هل عدنا الى الإسطوانة المشروخة ذاتها، حينما تحول خفر السواحل إلى سيارة أجرة بحرية للمهاجرين السريين؟”.

واختتم سيناتور (فورتسا إيتاليا) مشددا “إن هذا القرار يبدو تناقضا واضحا مع سلوكيات الأشهر الأخيرة الماضية التي تم تثمينها في البرلمان أيضا”.