دي مايو: الحكومة لن تتوقف وستسحب امتياز أوتوستراد لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو “أنا أقول بوضوح إن هناك إرادة سياسية أكيدة”، فـ”نحن نريد سجب الامتياز من شركة أوتوستراد لإيطاليا”.

وكتب دي مايو على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الجمعة، “لا يمكننا الاستمرار في التظاهر بأن شيئا لم يحدث”، فـ”هؤلاء الناس (أوتوستراد لإيطاليا) يستمرون بتحصيل تعرفة المرور على الطرق السريعة دون إجراء صيانة عادية أو استثنائية”، وقد ” قد حان الوقت لنقول: كفى!”.

وخلص الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الى القول “لقد كُتب أن الحكومة قد أعدلت عن قرارها، وهذا كذب، بل أن الحكومة تسرِّع الإجراءات وستسحب الإمتياز”.