زلزال جنوب إيطاليا: تضرر كنيستين وعودة الخوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موليزي ـ قالت مصادر إعلامية إيطالية إن الخوف قد عاد إلى مقاطعة موليزي (جنوب) بعد الزلزال الذي ضربها يوم الثلاثاء الماضي وبلغت قوته 4.7، والذي تبعته هزة مساء أمس عندما تزلزلت الأرض عند الـ20.20 مرة أخرى بقوة بلغت 5.2، وفي المنطقة نفسها.

وبهذا الصدد قال محافظ موليزي دوناتو توما، “لقد حان الوقت لمساعدة الناس وطمأنتهم”، والذي قام صباح أمس بإجراء عمليات مسح وتفتيش مع رجال الدفاع المدني.

وذكرت خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين أن “أضرارا لحقت أيضا بكنيستي غوليونيزي وسان جورجو في مونتيتشيلفوني، في الجزء الجنوبي من المقاطعة”، وكذلك بـ”البلديات الأخرى ذات التأثر الألباني القوي (التي ماتزال تحافظ على لغتها)”، مبينة أن “المنطقة يسودها خوف كبير، لكن هناك العديد من مظاهر التضامن أيضا”.

وخلص الموقع الفاتيكاني الى القول إن “متطوعين نشطين جدا يقومون بتقديم الدعم لكبار السن والمرضى والأطفال”، في المنطقة.