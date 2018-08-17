الداخلية الإيطالية: لا تزال سفينة خفر سواحلنا تهيم في البحر محملة بالمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن السفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر سواحلنا، لا تزال تهيم في البحر محملة بالمهاجرين.

وأضاف بيان لمقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) الجمعة، أنه “لم تتم الإشارة بعد إلى أي ميناء يمكن للسفينة ديتشوتّي أن ترسو فيه”، حيث “تحمل على متنها 177 مهاجراً”، تم إنقاذهم في عرض البحر.

وخلص بيان الداخلية الى القول إنه “علاوة على ذلك، فقد أحيطت الحكومة علما بإستعداد الاتحاد الأوروبي، الذي أبدى إنه جاهز لتقديم الدعم لإيطاليا”، في هذا المجال.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أمس على لسان داخليتها، الاستعداد لاستقبال ما لا يزيد عن عشرين مهاجرا ممن بين مجموعة مؤلفة من 170 مهاجراً، كانوا على متن السفينة (أكواريوس)، التابعة لمنظمات إنسانية غير حكومية.