إيطاليا: تشييع رسمي لضحايا انهيار جسر جنوة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إنه سيتم عند الساعة 11 صباحاً يوم غد السبت الموافق 18 آب/أغسطس، التشييع الرسمي لضحايا انهيار جسر جنوة.

وكان سقوط جسر بولتشيفيرا المعروف باسم المهندس موراندي الذي صممه في ستينيات القرن الماضي، يوم الثلاثاء الماضي والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وفقا لآخر إحصائية.

وأضافت خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الجمعة، أنه “بالإتحاد مع كنيسة جنوة والأمة الإيطالية بأكملها، وبمناسبة الاحتفال الرسمي بجنازة ضحايا انهيار جسر موراندي في 14 أغسطس، ستقرع أجراس كاتدرائية القديس سباستيان في أتشيريالي، احتفاء بالموتى”.

وخلص الموقع الفاتيكاني الى القول إن قرع الأجراس “سيدعو المدينة أيضا إلى الوقوف لحظة صمت وصلاة”، لراحة أنفس الموتى.