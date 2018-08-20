سياسي إيطالي معارض: عدم سماح الحكومة لسفينة خفر السواحل بالرسو عار وإهانة للجيش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف قيادي في الحزب الديمقراطي المعارض الابقاء على سفينة تابعة لخفر السواحل الايطالي، تحمل مهاجرين تمّ إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، عالقة لأيام بمياه المتوسط بـ”العار والاهانة للجيش الايطالي”.

وقال إنريكو روسي، رئيس مقاطعة توسكانا، ” من العار على إيطاليا أن تظل سفينة (ديتشوتّي) متوقفة في وسط البحر الأبيض دون الحصول على إذن بالرسو في ميناء” بالبلاد.

وأضاف، في مقال على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “إنها جريمة ارتكبها كونتي (رئيس الوزراء) وسالفيني ودي مايو (زعيما الائتلاف الثنائي الحاكم) بحق الجنود الايطاليين، لأدائهم واجبهم بإنقاذ حياة 190 شخصا من الغرق” بمياه المتوسط

وأعرب السياسي المعارض عن التضامن مع خفر السواحل، وقال “أتساءل عما إذا كان ينبغي على السلطات العليا (رأس الدولة) التدخل”.

وكان وزير الخارجية الايطالي إنيزو موافيرو ميلانيزي قد أعلن أن “الحكومة تدعو المفوضية الاوروبية لإتخاذ مبادرة لتحديد دول أعضاء في الاتحاد على إستعداد لإستقبال الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم في البحر”، في إشارة إلى المهاجرين على متن سفينة ديتشوتي.