بلجيكا: تحذير من خطر تصاعد أنشطة اليمين المتطرف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكس ل – حذر وزير العدل البلجيكي كون غينز، من خطر تصاعد أنشطة اليمين المتطرف في البلاد، مشيراً إلى أن السلطات لا تستبعد قيام هؤلاء بأنشطة ذات طابع عنيف.

وقال الوزير في تصريحات اليوم إن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة أمن الدولة تفيد بوجود عشرات الأفراد الذين ينتمون إلى تيارات اليمين المتطرف، وأن هؤلاء على استعداد للقيام بأعمال عنيفة أو على الأقل لتحدي القانون على أساس إيديولوجي.

وأوضح الوزير أن خلايا اليمين المتطرف تتواجد في كل مكان في البلاد سواء في المدن الكبرى مثل بروكسل وأنفرس، أو في المناطق الرعوية النائية.

وكانت السلطات البلجيكية قد استنتجت تزايد اعداد الرسائل ذات الطابع المتطرف والتي تحث على الحقد وكراهية الآخر، تُبث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك غرتفاع وتيرة أعمال العنف التي طالت مساجد و مؤسسات إسلامية خلال العام الماضي.

وكانت مركز مناهضة كراهية المسلمين قد تلقى حوالي 100 إخطار بوقوع اعمال مناهضة للمسلمين قام بها أفراد ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف.