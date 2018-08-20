مفوض أوروبي: نهاية الأزمة في اليونان لا تعني نهاية الإصلاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، نهاية الأزمة المالية في اليونان بـ” الخطوة التاريخية” ليس بالنسبة لهذا البلد فحسب، بل في تاريخ منطقة العملة الموحدة (اليورو) والاتحاد الأوروبي.

وأشار موسكوفيتشي، في تصريحات له اليوم في بروكسل، إلى أن اليونان تبدأ اليوم مرحلة جديدة من تاريخها بعيداً عن التقشف، حيث تتجه جميع المؤشرات الاقتصادية بالاتجاه الصحيح.

وأثنى المسؤول الأوروبي على تضحيات الشعب اليوناني خلال السنوات الماضية، منوها بأن الإصلاحات الواسعة التي نُفذت في اليونان تمهد الطريق لانتعاش مستدام ساهم في تحسين المناخ العام بالنسبة للشركات والمواطنين، . على حد وصفه



وأقر موسكوفيتشي بأن هذه الإصلاحات كانت مؤلمة بالنسبة لليونانيين، خاصة بوجود بعض الأخطاء، “ولكن يجب أن نكون واضحين الأزمة هي التي أدت إلى التقشف وليس العكس”، على حد تعبيره.

وتقدر المفوضية أن القطاع المالي اليوناني بات أكثر صلابة الآن، كما تم تحسين فعالية النظامين الإداري والضريبي، خاصة في مجالات التحصيل ومحاربة التهرب الضريبي، ” إلا أنه على اليونان الاستمرار في الإصلاح لتتمكن جني الفوائد”، وفق المفوض.

وترى المفوضية أن معدل البطالة في اليونان انخفض إلى أقل من 20% عما كان عليه الحال عام 2011، مع الإشارة إلى أنه لا زال مرتفعاً، كما تراجع معدل العجز الذي كان 15 %عام 2009.

وتنهي اليونان بذلك مرحلة من التقشف دامت ثماني سنوات، فرضت خلالها المؤسسات الأوروبية ثلاثة برامج مراقبة لمعالجة الوضع المالي و الضريبي وحماية البلد من الإفلاس.

وأعلن المفوض الأوروبي عن برنامج جديد لما بعد الأزمة سيبدأ في أيلول/سبتمبر القادم، وقال “لكننا لن نراقب اليونان بعد الآن ولن نفرض عليها إصلاحات وسنعاملها كأي بلد من بلدان الاتحاد”. وحث موسكوفيتشي السلطات اليونانية في الاستمرار في إجراء إصلاحات هيكلية

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