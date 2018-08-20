البابا: خجلٌ وندمٌ لإستغلال الأطفال جنسياً من قبل الكهنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “بخجل وندم، نعترف كجماعة كنسية بأننا لم يعد بإمكاننا البقاء مكتوفي الأيدي، كما أننا لم نتحرك في الوقت المناسب مع إدراكنا لحجم وشدة الضرر الذي كان يلحق بكثير من الأشخاص”، في إشارة الى إستغلال الأطفال جنسياً من قبل الكهنة.

وفي رسالة كتبها للجماعة المسيحية بأسرها، حول قضية الغلمانية، أضاف البابا “لقد أهملنا الأطفال وتخلينا عنهم”، وأردف “اقتبس كلمات سلفي راتسنغر عندما كان لا يزال كاردينالا، حيث قال في صلاة يوم الجمعة العظيمة عام 2005″، وذلك “عندما انضم إلى صرخة ألم عدد كبير من الضحايا وقال بلهجة شديدة: كم من القذارة في الكنيسة، وكذلك بين أولئك الذين كان عليهم تكريس حياتهم كاملة في الكهنوت، كم من الكبرياء والأنانية”.

وتابع “إنها خيانة التلاميذ والنَيل من جسد المسيح، والذي يمثل بالتأكيد أكبر ألم يخترق قلب مخلّصنا”. واختتم بيرغوليو بالقول “لا يبقى لنا إلا أن نتجه نحو الله ونقول له من أعماق قلوبنا: يارب إرحمنا، خلصنا”.