إيطاليا: تقرير عن خطورة بنية جسر موراندي واقتراحات بشأنه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بعث المجلس الوطني للمهندسين الإيطاليين الإثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، بعنوان “المأساة المرتبطة بانهيار جسر موراندي في جنوة”.

وبعد الإعراب عن تعازيهم ومشاطرتهم ألم العائلات المتضررة من جرّاء هذا الألم الهائل، ذكّر المجلس بأن “المهندسين الإيطاليين، في سياق نشاطهم كشبكة مهنية تقنية، لفتوا في الماضي انتباه القوى السياسية والمؤسساتية، ولا سيما الحكومة، إلى حالة المباني العامة والخاصة في إيطاليا”، فضلا عن “تقديم العديد من المقترحات التي استُقبلت باهتمام دائما”، لكن “نادرا ما تم تنفيذها”.

وأكد مجلس المهندسين لرئيس الوزراء أن “الرعاية والسلامة والصيانة والوقاية يجب أن تكون التزاما ثابتا ودائما”، وعلاوة على ذلك، قدم المهندسون الإيطاليون في الرسالة “بعض المقترحات الملموسة إلى رئيس مجلس الوزراء”.

واستعرضت الرسالة “خطة وطنية للتعريف بالوضع الأمني لأعمال البنية التحتية والفنية (الجسور، الأنفاق، أعمال التدعيم وغيرها)، مع تسجيل أعمال فنية مهمة، استناداً إلى بيانات إلزامية تُوفر من قبل المالكين أو المقاولين”.

وأشار المهندسون الى أنه “على أساس المعرفة هذا، التي يجب أن تكون علنية وشفافاة، سيكون من الممكن وضع خطة شاملة للتدخلات، يتحمَّل نفقاتها المالكون أو المسؤولون، والتي يبقى قائما وجوب التحقق من صحتها، ربما من خلال هيئة ميدانية متخصصة”، والتي “ينبغي أن تبقى خاضعة للدولة التي تقع على عاتقها مهمة ربطها بالوزارات المختصة والهيئات المعنية الأخرى”.