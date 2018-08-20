شبكة حقوقية: 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً خاصاً حول استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي خلال السنوات السبع الأخيرة، أكّدت فيه حصول 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وتنظيم (داعش) في البلاد منها 216 على يد النظام.

واستعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر اليوم (الاثنين) بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرة الغوطة التي حصلت قبل خمس سنوات كل الهجمات الكيميائية التي هدتها سورية، مُشيرة إلى “تنفيذه 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و183 هجوماً منذ القرار ذاته حتى اليوم، منها 114 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار 2235”.

ووفقاً للتقرير فقد “تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام السوري، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة”. كما “أُصيبَ ما لا يقل عن 9753 شخصاً”.

وذكر التقرير أنَّ “تساهل المجتمع الدولي مع انتهاكات النظام السوري وفشله بالالتزام بتطبيق قراراته هو ما رسَّخ مبدأ الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي جعل النِّظام السوري لا يتوانى عن تكرار هجماته الكيميائية مرات عدة كان آخرها هجوما دوما في نيسان/أبريل 2018”.

وسلَّط التَّقرير الضوء على “دلائل تشير إلى وجود نيَّة مخطط لها من قبل النظام السوري لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث صدمة إبادة حاسمة لدى المجتمع السوري؛ بهدف دفعه للاستسلام النهائي، ومن ثمَّ التَّسليم له والعودة لحكم العائلة مدى الحياة”.

واجتمعت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي يوم 28 حزيران/يونيو 2018، ومنحت تفويضاً يخوِّل المنظمة تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية في سورية بعد أن كانت مهمة المنظمة تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية دونَ تحديد هوية المرتكب”، وقد “اعتبر التقرير هذا القرار خطوة مهمة على طريق محاسبة المجرمين، خاصة بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، والتي كانت مخوَّلة بأداء تلك المهمة”.

وحثّ التقرير المجتمع الدولي على “إيجاد تحالف إنساني حضاري يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية، وكافة أنماط القتل التي استخدمت بحقِّهم طيلة ثمانِ سنوات، وتعويض الضحايا”، مشدداً على أهمية أن “تأتي محاسبة النِّظام السوري على ما ارتكبه من جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الشعب السوري في مقدمة عمليات التعويض”.