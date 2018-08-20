مسؤول أوروبي: مشكلة البنية التحتية في إيطاليا تكمن بتحديد الأولويات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت المفوضية الأوروبية ان الموارد المتوفرة لدى إيطاليا في مجال البنية التحتية كافية لضمان سلامة هذه المنشأت.

جاء هذا الكلام على لسان المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، في إطار رده على أسئلة تتعلق بإمكانية مساهمة أوروبا بمخطط إيطالي لإعادة بناء الجسر الذي انهار قبل حوالي أسبوع في جنوة.

وكانت حادثة انهيار جسر في جنوة قد سلطت الضوء على الحالة المتردية للبنية التحتية من جسور وطرقات وأنفاق، لا في إيطاليا وحدها، بل في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن لدى الاتحاد عدة قنوات من أجل مساعدة إيطاليا على تمويل بناء وصيانة منشآت البنية التحتية، قائلا “كنا دائماً إلى جانب السلطات الإيطالية لمساعدتها في هذا الجهد”، حسب كلامه.

وكانت بروكسل قد خصصت لإيطاليا مبلغ 2.5 مليار يورو في الفترة ما بين 2014-2020، للبنية التحتية، إضافة إلى إقرار برنامج وطني للغرض نفسه بقيمة 8.5 مليار.

وشدد موسكوفيتشي على توفر مبلغ 12 مليار في إطار مخطط الاستثمار الأوروبي المعروف بـ”مخطط يونكر”، مخصص لقطاع النقل في إيطاليا، حيث “نرى أن الإمكانيات متوفرة ولكن المشكلة تكمن في تحديد الأولويات”، كما قال.

وتنأى المفوضية بنفسها، كما يقول مسؤولوها، عن التدخل في طريقة تنفيذ وإدارة الدول الأعضاء لبناها التحتية، ما يفند الادعاءات بمسؤولية بروكسل عما حدث في جنوة.

أما فيما يتعلق بإمكانية تقديم معاملة “تفضيلية” لإيطاليا لمساعدتها على تجاوز محنة جنوة، فقد أكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد سيعاين الموازنة الإيطالية حسب المعايير المتعارف عليها والمعمول بها بالنسبة لكل الدول.

لكنه ألمح أن بروكسل ستأخذ بعين الاعتبار مسألة الدين العام الإيطالي العالي القيمة، والذي يجعل الدولة أكثر فقراً.