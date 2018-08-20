مسؤول إيطالي: بلدية ميلانو جاهزة لمعاهدة مع الحكومة ضد الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال مسؤول محلي إيطالي إن بلدية ميلانو (شمال)، جاهزة لإبرام معاهدة مع الحكومة مناصفة، للتصدي لظاهرة الفقر.

وأضاف مستشار شؤون الرفاه الإجتماعي بمجلس محافظة ميلانو، بييرفرانشيسكو مايورينو، بعد زيارة وزير الداخلية ماتّيو سالفيني الاثنين لمقر جمعية كاردينال فيرّاري اللاربحية بالمدينة، “لقد قرأت كلمات سالفيني الجميلة عن الفقر وحول دعم التجارب التي تساعد الناس الذين يمرون بصعوبات”. وأردف “طالما كان سالفيني الشخصية الرئيسية في الحكومة، فيجب عليه أن يعطي دفعة فورية جديدة للدخل الشمولي”.

وذكر مايورينو أن “الدخل الشمولي أداة يمكنها أن تساعد بشكل أكبر مما تفعله الآن، الأشخاص الذين يعيشون على هامش الفقر”، مبينا أن “مدينة ميلانو أصبحت في السنوات الأخيرة، أكثر مدن البلاد التي تستثمر مزيداً من الأموال في الأعمال المخصصة لمكافحة الفقر”.

وتابع المسؤول المحلي “لقد ابلغنا جمعية الكاردينال فيراري مؤخرا بوجود مشروع جديد للمساعدة في مثل هذه التجارب”، المكرسة لمحاربة الفقر، فـ”مساعدة أشد الناس فقراً، ينبغي أن تكون موضوع اتفاقية كبيرة مناصفة مع الحكومة”. واختتم متسائلا “نحن في ميلانو مستعدون للقيام بذلك، فماذا عن الحكومة؟”.