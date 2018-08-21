دبلوماسي فاتيكاني: بناء الجدران أمام المهاجرين أصبح موضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريميني ـ قال دبلوماسي فاتيكاني إن “إنشاء الجدران أصبح موضة في التعامل مع قضايا الهجرة”، لكن “هذا لا يحرر الناس من شعورهم بالوحدة أو الخوف الداخلي”.

وقال القاصد الرسولي في الولايات المتحدة، المونسنيور كريستوف بيير، خلال لقاء ريميني الكاثوليكي “الصداقة بين الشعوب”، الذي تنظمته سنوي حركة شِركة وتحرر، قال الدبلوماسي إن “من الضروري تعزيز الحوار مع أناس ذوي ثقافات مختلفة عن ثقافتنا، والتوجه للقاء الآخر دون أسلحة”.

كما أشار المونسنيور بيير إلى “أننا على عتبة تغيّر تاريخي”، فـ”نحن نتحدث عن ثورة تقنية، في الاتصالات، مع الإنترنت والهواتف الذكية”، بينما “لا يزال البعض يتحدث عن الثورات الماركسية والاشتراكية، ويؤمن آخرون بالعودة إلى القومية”، متسائلا “ما هي الثورة الحقيقية؟”.

وأجاب قائلاً إن “الثورة الحقيقية تكمن في القلب”. وأختتم متطرقا الى “التفكير بنقل الإيمان إلى الشباب”، مشددا على أن “عالم اليوم يحتاج إلى شهود: آباء، معلمين، سياسيين، زملاء عمل وكهنة”، ولهذا السبب “يريد الأب الأقدس كنيسة قريبة من الشعب، ليست ذاتية المرجع، بل تعيش فرح الإنجيل”.