قضائيون إيطاليون: قضية ديتشوتّي خرق جدي جديد للدستور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال قضائيون إيطاليون إن قضية السفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل، يمثل خرقاً جدياً جديداً لدستور البلاد.

واستنكرت جمعية (قضاء ديمقراطي) في مذكرة الثلاثاء، “قضية الناجين الذين يحتجزهم وزير الداخلية (ماتيو سالفيني) على متن السفينة (ديتشوتّي) داخل ميناءنا (كاتانيا)”، والتي “تثير أسئلة مقلقة تختلف أشكالها”، وذلك “بدءا من سلطة الوزير في تبني مثل هذا القرار، ناهيك عن حرمان أناس من حريتهم دون أي تدخل من جانب القضاء”.

وأشارت الجمعية الى أن “هذا يعد انتهاكا آخر لقيم الدستور وقواعده”، خلصت معربة عن الأمل بأن “لا يبقى الجميع صامتين”.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني على (تويتر)، “لقد شاهدنا العديد من قوارب الهجرة التي أجبرت على الهيام في البحر دون السماح لها بالرسو”، وذلك “من جنوب شرق آسيا إلى أستراليا”، لكن “هذه هي المرة الأولى لواحدة من سفن خفر سواحلنا، أن تحظر عليها موانئها”.