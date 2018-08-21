تاياني ينتقد فرضية لجوء الحكومة الايطالية لصندوق سيادي روسي لحمايتها من المضاربات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رو ما- انتقد رئيس البرلمان الأوروبي، أنتونيو تاياني، ما تردد إعلاميا عن إمكانية لجوء حكومة الائتلاف الحاكم في إيطاليا إلى صندوق سيادي روسي لحمايتها من أي هجوم مفترض للمضاربين في الاسواق المالية، حال تعذر تدخل المصرف المركزي الأوروبي. وقال تاياني “نحن بحاجة إلى جذب الاستثمارات، وبالتأكيد عدم التنازل عن سيادتنا لروسيا كما تفكر هذه الحكومة. لندع الصناديق السيادية الروسية تبقى في موسكو”.

وحذر تاياني في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء من أن “مثل هذه الرسائل توحي بعلامة ضعف شديد وعدم مصداقية لبلادنا”. وأردف متهكماً “ماذا تريد هذه الحكومة؟ الانتقال من الاتحاد الأوروبي إلى الإتحاد السوفيتي؟ هل يريدون التحول إلى دولة ضمن دول الاتحاد الروسي. لحسن الحظ ، لقد ولت حقبة الاتحاد السوفيتي، عندما كان الحزب الشيوعي الايطالي يتلقى الروبلات من موسكو”.

وشدد رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي، الرجل الثاني في حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) على “إن حل مشاكلنا الاقتصادية يجب العثور عليه في إيطاليا ، بتقليص الدين العام، وفي نفس الوقت، العبء الضريبي ، ولكن أيضا بتنفيذ الإصلاحات الضرورية بدءا من تحقيق اليقين القانوني المدني والحد من البيروقراطية”.

وكانت صحيفة (لا ستامبا) قد تحدثت عن أفكار لوزير الشؤون الأوروبية، باولو سافونا، تتضمن دراسة فرضية ضمانة من صندوق سيادي روسي ضد أي هجوم محتمل للمضاربين في الاسواق على السندات الوطنية الايطالية، حال تعذر تدخل المصرف المركزي الأوروبي. ووفق الصحيفة، فإن الوزير يرى في ذلك “بديلا خارجيا” مع إعترافه بأنه من شأنه “إحداث مشاكل خطيرة في السياسة الخارجية”.