المفوضية: التزام بالموقف الأوروبي حيال روسيا مع تفضيل الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استقبلت المفوضية الأوروبية ببرود دعوة وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هنت، الاتحاد لفرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية إتهامات بضلوعها في حادثة تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته بغاز الأعصاب قرب لندن في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت المفوضية أنها اطلعت على الأنباء الواردة حول هذا الموضوع، دون أي تأكيد لتلقيها طلب بريطاني رسمي بشأنه، ونوهت بأنه “توجد عقوبات مشددة ضد روسيا على خلفية قيامها بضم شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني”، حسب المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وأضافت مايا كوسيانيتش أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت اتخذت إجراءات “حاسمة” على خلفية قضية سكريبال، و”يعود للمجلس الوزاري اتخاذ قرار فيما إذا كان يتوجب اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا، وفق تعبيرها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نيتها فرض حظر على صادرات روسيا من المنتجات الأمنية، على خلفية قضية سكريبال.

وتحتاج الدول الأعضاء في الاتحاد للتصويت بالإجماع عندما يتعلق الأمر بفرض عقوبات على دولة أو طرف ما.

هذا وتتفاوت الآراء بين الدول والمؤسسات الأوروبية بشأن أي إجراءات إضافية ضد روسيا، فالعديد من العواصم وكذلك المفوضية لا ترغب بمزيد من التوتر في العلاقات مع موسكو.

وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر، قد عبر في أكثر من مناسبة آخرها آيار/مايو الماضي، عن قناعته بضرورة إعادة الدفء للعلاقات مع موسكو بدل التشدد في العقوبات. وأوضح المتحدث باسمه أن هذا الموقف لا زال ثابتاً، و”ينسجم مع الموقف الأوروبي العام، ولكن السيد يونكر لا يزال يرى أن الحوار أفضل من القطيعة”، على حد قوله.