اتحاد إسلامي إيطالي: لتكن تضحياتنا بعيد الأضحى تعزيزاً للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدى اتحاد إسلامي إيطالي، أمله بأن “تكون تضحياتنا في عيد الأضحى، تعزيزاً للحوار”.

وأعرب إتحاد الطوائف الاسلامية الإيطالية (Coreis) في رسالة تهنئة الثلاثاء، عن تمنياته الطيبة “لجميع المسلمين في إيطاليا وأوروبا والعالم”، وكتب “نصلي لكي تكون تضحياتنا في إيطاليا وأوروبا، أداة تتيح نمو مجتمع من المؤمنين بالله الواحد، في حوار مع المجتمعات الأخرى من اليهود والمسيحيين”.

وأضاف “كما نصلي في الوقت نفسه، لكي نتمكن مع هذه المجتمعات، من حمل هذه الشهادة التي تتمسك بقداسة جذورنا العقائدية وتوجهاتنا الروحية”، والتي “تستنير بالأعمال الصالحة خدمة للصالح العام لجميع المجتمعات الغربية والشرقية”.