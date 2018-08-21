عمدة باليرمو يحتفل مع المسلمين بعيد الأضحى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – شارك رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو، الثلاثاء، بالاحتفال بعيد الأضحى إلى جانب الجالية المسلمة في المدينة، التي اجتمعت في الساحة لأداء الصلاة الجماعية.

وقال العمدة أورلاندو “إن الجالية المسلمة تصبح بشكل متزايد، جزءً لا يتجزأ من مجتمع باليرمو”، حيث “تقدم مشاركتها في حياة المدينة باهتمام والتزام كبيرين”.

وأضاف رئيس البلدية أن “وجودي في لحظة الصلاة هذه، والتي كانت مكرسة لتخليد ذكرى ضحايا جسر موراندي في جنوة أيضا، هو تعبير عن القرب والشكر والمشاركة، في فترة من المهم فيها التأكيد على أن كل روح وكل ثقافة في باليرمو، تمثل المدينة بأكملها والمجتمع بأسره”.