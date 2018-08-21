وزير الداخلية الايطالي يهدد بإعادة المهاجرين لنقاط إنطلاقهم بشمال افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- هدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني بإعادة المهاجرين إلى نقاط إنطلاقهم من الشمال الافريقي إذا “لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية حدوده الجنوبية”، ملفتا إلى أن غالبية الدول الأوروبية لم تلتزم بتعهدات سابقة قطعتها لإستقبال مهاجرين وصلوا في شهر تموز/الماضي إلى جنوب إيطاليا.

وقال سالفيني في تغريدة عبر منصة (تويتر) للرسائل القصيرة “إما أن أوروبا تأخذ الأمر على محمل الجد بالدفاع عن حدودها وإعادة توزيع المهاجرين، أو سنبدأ في إعادتهم إلى الموانئ التي إنطلقوا منها”. وأضاف “ايطاليا أدت بالفعل الدور الذي على عاتقها. وعندما يفيض الكيل يفيض الكيل”.

وكان سالفيني قد صرح في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأنه “قبل المطالبة بإنزال المهاجرين من سفينة خفر السواحل (ديتشوتي)”، العالقة منذ أيام قبالة ميناء بولتسّانو، وعلى متنها 177 مهاجرا، “ربما من الاحرى رفع سماعة الهاتف وطلب تفسيرات من بروكسل والحكومات الأوروبية الأخرى”. وأضاف “هذه آخر الاحداث في أوروبا الغائبة: هل تتذكرون الـ450 مهاجرًا الذين وصلوا في شهر تموز/يوليو لميناء بوتسّالو، وكان من المقرر توزيعهم بين الدول الأوروبية الأخرى. فرنسا الدولة الوحيدة التي لم تخلف بإلتزامها، حيث استقبلت 47 من الـ50 الذين تعهدت بإستقبالهم. ألمانيا تعهدت بقبول 50 مهاجرا. كم إستقبلت؟ صفر، وكذلك البرتغال واسبانيا وإيرلندا ومالطا”.