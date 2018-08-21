لقاء بين المفوضين الاوروبي والبريطاني حول بريكست لمحاولة تجاوز الخلافات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يلتقي رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشيل بارنييه، الوزير البريطاني المكلف هذا الملف دومينيك راب، اليوم في بروكسل في محاولة جديدة لكسر جمود المفاوضات.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان المواضيع العالقة بشأن قضايا الانسحاب، وعلى رأسها كيفية تفادي حدود فعلية بين شطري جزيرة إيرلندا ومستقبل العلاقات بين الاتحاد بدوله الـ27 وبريطانيا، التي ستصبح جارة له بتاريخ 29 آذار/مارس العام القادم.

وكان الوزير البريطاني قد أعرب عن ثقته بإمكانية التقدم، حيث قال ” أثق بإمكانية التوصل إلى صفقة جيدة بالنسبة لنا ولشركائنا الأوروبيين”، حسب تغريده عبر موقع (تويتر)

ولكن الطرف الأوروبي لا يشاطر راب بالضرورة هذا التفاؤل، فقد تحفظت المفوضية اليوم على إعطاء أي تقييم لمسيرة المفاوضات التي تسارعت في الآونة الأخيرة رغم استمرار نقاط الخلاف.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت في وقت سابق من الشهر الماضي تعليمات للشركات والهيئات الأوروبية تطالبها فيها بالتحضير لسيناريو خروج بريطانيا بدون أي اتفاق (أي بريكست قاس)، وهو ما ساهم في زيادة التوتر بين الطرفين.

ويقول مسؤولو الجهاز التنفيذي الأوروبي إنهم مستعدون دائماً للعمل للتوصل إلى إتفاق جيد مع لندن حول الانسحاب ومستقبل العلاقات، وذلك في محاولة لمواجهة اتهامات السلطات البريطانية لهم بالتشدد.

وكان بارنييه قد رفض الشهر الماضي النقاط الأساسية التي تضمنها مخطط رئيسة الوزراء تريزا ماي، خاصة حول مشكلة الحدود بين ايرلندا الشمالية وهي جزء من بريطانيا و جمهورية إيرلندا التي ستبقى عضواً في الاتحاد.

كما يرفض بارنييه تماماً تصور السيدة ماي حول مستقبل العلاقات بين بروكسل ولندن، حث تريد الأخيرة الفصل بين حرية تحرك الأفراد والبضائع، حيث “لا يمكن فصل الحريات الأربع والتي هي دعائم السوق الموحدة”، وفق كلام سابق له.