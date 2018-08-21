أطباء بلا حدود تطالب روما باستقبال المهاجرين على متن سفينة خفر السواحل ديتشوتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالبت منظمة (أطباء بلا حدود) السلطات في روما بإنزال المهاجرين الـ 177العالقين منذ أيام قبالة صقلية على متن سفينة (ديتشوتي) التابعة لخفر السواحل الايطالي، في وقت إشترط فيه وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، الحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لتوزيعهم على دول أوروبية أخرى، قبل فتح أي ميناء لإستقبالهم.

وقالت (أطباء بلا حدود) في تغريدة “فريقنا يترقب تقديم الإسعافات الأولية النفسية للأشخاص الذين إنقذتهم سفينة خفر السواحل منذ أيام”.

واضافت المنظمة “نطلب من السلطات الإيطالية السماح بإنزالهم على الفور وضمان حصولهم على العلاج الذي يحتاجون إليه”.

ودخلت سفينة (ديتشوتي) ميناء كاتانيا الليلة الماضية، بعد جدل، تكرر مرارا مؤخرا، بين السلطات المالطية والايطالية بشأن من يتعين عليه تولي أمر المهاجرين المنقذين بعد إنطلاقهم من السواحل الليبية. ولا معلومات رسمية إلى اللحظة تفيد بإمكانية إنزال المهاجرين خلال الساعات القادمة