عمدة صقليّة: على أوروبا الإستجابة في قضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعت رئيسة بلدية إيمبيدوكلي (صقلية) إيدا كارمينا، الاتحاد الأوروبي للإستجابة في مسألة الهجرة، تعليقا على المواجهة بين ايطاليا ومالطا بشأن المهاجرين على متن سفينة (ديتشوتّي) التابعة لخفر السواحل.

وكانت السفينة المذكورة قد رست ميناء كاتانيا مساء أمس الأول، ولا يزال على متنها المهاجرين الـ177، الذين جابت مياه لامبيدوزا بهم لمدة خمسة أيام.

وأضافت العمدة كارمينا (حركة خمس نجوم) في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، أن “الحياة والصحة ينبغي الحفاظ عليهما دائما، والإنقاذ يأتي أولا، حيث يجب ضمان المساعدة والرعاية الصحية للمهاجرين”. وتابعت “إنهم يستحقون كل ما لدي من تضامن إنساني، وآمل أن ينفرج الوضع قريبا”، لكن “لا يمكن لإيطاليا أن تستمر بكونها سندريلا أوروبا، وتركها بمفردها لمواجهة هجرة شعوب بأكملها لمجرد أنها دولة تقع على الحدود”.

وأوضحت عمدة إمبيدوكلي أن “القبضة الحديدية من قبل الحكومة ليست بالطبع ضد هؤلاء اليائسين، بل موقف موجه لأوروبا ليذكرها بمسؤولياتها”. ورأت أن “المشكلة ليست المهاجرين الـ177 على متن (ديتشوتّي)، لكن بشكل عام، الموقف غير المبالي لأوروبا، التي يتزايد اهتمامها بالجانب المالي والمصرفي، ويقل باستمرار من ناحية الشعوب والتضامن”.

وخلصت رئيسة البلدية معربة عن رأيها بأن “من الخطأ محاولة الضغط على الجانب الإنساني في القضية، حيث لا يمكن الإستمرار بترقيع وضع معقد يجب معالجته من قبل الجميع وبشكل جدي ونهائي”.