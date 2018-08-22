رئيس النواب الايطالي يدعو لإنزال المهاجرين من سفينة ديتشوتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرتو فيكو إلى إنزال المهاجرين العالقين منذ أيام على متن سفينة خفر السواحل الايطالي (ديتشوتي) في ميناء بالبلاد.

وقال فيكو، القيادي في حركة خمس نجوم حليفة رابطة الشمال في الإئتلاف الحاكم، “المساومة مع دول الاتحاد الأوروبي يمكن تستمر بدون أي مشكلة ، ولكن يتعين الآن أن يتمكن الـ 177 شخصًا، بمن فيهم بعض القاصرين غير المصحوبين بذويهم، من النزول” من السفينة التي دخلت قبل يومين ميناء كاتانيا، بإقليم صقلية.

ورأى فيكو، المحسوب على التيار اليساري داخل حركة خمس نجوم، أنه “لم يعد من الممكن الاحتفاظ بالمهاجرين على متن السفينة، وبعد ذلك مواصلة العمل من أجل توزيعهم على دول أوروبية أخرى”.

يشار إلى أن وزير النقل والبنية التحتية دانيلو تونينيلي، رجح في تصريح صحفي سابق تجاوز أزمة المهاجرين الذين تحملهم سفينة خفر السواحل بنهاية اليوم الأربعاء.