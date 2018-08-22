البابا يحذر من مكافحة عدم التسامح بالتعصب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس من مغبة مكافحة عدم التسامح بعدم التسامح نفسه.

وفي حديثه مع جمهور من المشرعين الكاثوليك المشاركين بالاجتماع الدولي الذي ترعاه شبكة المشرعين الكاثوليك الدوليين، أشار البابا الى أن “وضع المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في المناطق التي تجتاحها الأصولية، قد تدهور بشكل مأساوي”، موضحا أن “هذه الأراضي تتأثر بانتشار رقعة المواقف المتعصبة، العدوانية والعنيفة وتأجيجها”، الذي “أثار ولا يزال يغذي تمييزاً، ومضايقة واضطهاداً حقيقياً، لا تعالجه السلطات المحلية على نحو مناسب”.

وذكر البابا أن “هناك إيديولوجيتين، متعاكستين لكنهما تمثلان تهديداً على نحو متساوٍ”، وهما “الحرية الدينية والضميرية”، فـ”النسبية العلمانية والراديكالية الدينية تمثلان في الواقع، تدينا كاذباً”. واختتم محذّراً من “الخطر الحقيقي المتمثل بمحاربة التطرف والتعصب بالتطرف والتعصب نفسه، وذلك على مستوى المواقف والكلمات أيضا”.