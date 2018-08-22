اسرائيل تقر بناء اكثر من 1000 وحدة استيطانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت حركة السلام الآن الاسرائيلية إن السلطات الاسرائيلية أقرت اليوم الأربعاء خططًا لبناء 1004 وحدات استيطانية في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.

واضافت الحركة في بيان ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن 96% من الوحدات المقرة موجودة في مستوطنات معزولة تحتاج إسرائيل إلى إخلائها في إطار اتفاق الدولتين، كما اشارت الى ان الحكومة الاسرائيلية تنوي أيضا دفع مخططات بناء مئات الوحدات السكنية من خلال طرح المناقصات”، بالإضافة إلى “الترويج لخطة مستقبلية لنحو 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل”.

وأشارت السلام الآن الى انه “منذ انتخاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، روجت الحكومة الاسرائيلية لخطط بناء 10536 وحدة سكنية وطرحت مناقصات لبناء 5679 وحدة اخرى في مستوطنات الضفة الغربية”.