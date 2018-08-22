كاهن إيطالي يدعو لتلبية نداء رئيس مجلس النواب بشأن السفينة ديتشوتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا كاهن إيطالي الى تلبية النداء الذي أطلقة رئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو بشأن المهاجرين على متن السفينة (ديتشوتّي).

هذا وترسو السفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل في ميناء كاتانيا الصقلي، الذي دخلت إليه عند حوالي الساعة 11:30 من مساء أمس الأول، ولا تزال راسية هناك وعلى متنها المهاجرين الـ177، الذين جابت بهم مياه لامبيدوزا لمدة خمسة أيام.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، أعرب مدير تحرير مجلة (تشيفيلتا كاتّوليكا)، الأب أنطونيو سپادارو اليسوعي، عن تأييده للنداء الذي أطلقه رئيس مجلس النواب، الذي قال إن الـ177 شخصاً العالقين على متن ديتشوتّي، ومن بينهم بعض القاصرين غير المصحوبين بذويهم، يجب أن يتمكنوا من ترك السفينة”.

وقال الأب سپادارو إن “هذا نداء ينبغي الاستماع إليه، بل يجب ذلك”، واختتم بالقول “إننا نكاد نفوق حداً لا يمكننا تجاوزه إن أردنا أن نبقى بشراً”.