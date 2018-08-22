مسؤول فاتيكاني: كنيسة إيرلندا اعترفت بأخطاءها في مجال الغلمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال مسؤول فاتيكاني “أعتقد أن الكنيسة في أيرلندا اعترفت بتقصيرها، أخطائها وذنوبها”، في مجال الغلمانية “وقد تزودت في الوقت نفسه بسلسلة من التدابير التي يمكنها أن تحول دون تكرار هذه الفظائع وهذه الوحشية”.

وأكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، عشية زيارة البابا الرسولية لأيرلندا، حيث سيلتقي ببعض ضحايا الإستغلال الجنسي من قبل الكهنة، “على أي حال، أعتقد أن رحلة البابا إلى أيرلندا تجري أساسا تحت شعار الأمل وقدرته، وفوق كل شيء على الثقة بما أدعوه القوة المحرِّرة، المحوِّلة والمخلِّصة لمحبة الله التي يتم اختبارها في نطاق الأُسر”.

وتابع الكاردينال پارولين في حديث لموقع (فاتيكان نيوز) الإخباري الأربعاء، “إنها أيضا رسالة للانفتاح على المستقبل، وعلى هذا الأيمان الذي كان دائما إحدى سمات أيرلندا وسكانها، وأنه سيولد من جديد في القلوب ويؤتي ثمار السلام والسعادة”.

وقال أمين سر دولة الفاتيكان “أعتقد أننا كنا ولم نزل نتأثر بشدة بهذه الظاهرة المدمرة التي كان وقعها كبيرا على شهادة الكنيسة أيضا”، واختتم بالقول إن “البابا أصرّ دائماً ويواصل الإصرار على واجبنا والتزامنا الأولين، هما أن نكون قريبين من الضحايا، لمساعدتهم بطريقة تمكنهم من إعادة بناء حياتهم”.