أتوستراد إيطاليا: نقص الترميم سببه تأخر ترخيص المؤسسات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت شركة أتوستراد لإيطاليا إن نقص أعمال الترميم كان سببها التأخر بالحصول على التراخيص من جانب المؤسسات.

وأضافت الشركة في مذكرة رفعتها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “إن عدم تنفيذ 72.89٪ من التدخلات التي كانت مقررة، والتي تشير إلى استثمارات لتطوير شبكة طرق جنوة (كل ما يتبعها من مقتربات)”، وهي “لا تعني أنشطة الصيانة بأي حال من الأحوال”. وأردفت “على أية حال، لا تُستمد المعطيات من الخيارات التي اتخذتها الشركة، بل من تأثير التأخير الكبير من جانب المؤسسات المختصة”.

وأوضحت أتوستراد أنه “تمت الموافقة على وجه الخصوص، على المشروع النهائي لخط جنوة السريع من قبل وزارة البنية التحتية والمواصلات في أيلول/سبتمبر 2017 فقط”، مما “قاد إلى التوقعات الحالية، لبدء العمل في شباط/فبراير 2019”.

وخلصت شركة الطرق الإيطالية الى القول “لكن توقعات الاستثمار كان منصوصًا عليها في الخطة الاقتصادية والمالية لعام 2013″، والتي “افترضت أن يتم منح التفويض في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وبدء العمل في شباط/فبراير 2017”.

وكان سقوط جسر موراندي يوم الثلاثاء الماضي، والذي يمر فوق أحياء سكنية في مدينة جنوة (شمال)، قد أدى الى مقتل 38 شخصا وجرح العشرات وتشريد المئات وفقا لآخر إحصائية.