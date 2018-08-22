مؤرخ ديني: الإيمان لا يموت بل يتطور ويتغير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مؤرخ ديني إن “الإيمان في أوروبا لا يموت بل ينمو”، وأن “المسيحية الأوروبية لا تموت، إنها تتطور وتتغير”.

وفي مداخلته خلال لقاء ريميني الكاثوليكي “الصداقة بين الشعوب”، الذي تنظمه حركة شِركة وتحرر سنوياً، أضاف المؤرخ الديني وأستاذ التاريخ في جامعة بايلور الأمريكية فيليب جينكينز، “لقد تغيرت الهياكل الفوقية مع مرور الوقت، لكن القلب بقي على حاله”.

وتابع “ربما تتعرض المسيحية للاختفاء في بعض أنحاء العالم، لكنها تموت وتولد من جديد دائما”، فـ”في الصين، تم تدميرها 4 مرات، وقد أصبحت الآن أقوى مما كانت عليه في الماضي”. وأردف “نحن بحاجة إلى التفكير على المدى الطويل”.

كما لفت المؤرخ الى “نمو الحج الجديد في أوروبا أيضا”، الذي يعدّ “من بين أهم الأدوات” في نمو الكنيسة. وقال “في غضون 10 أو 20 سنة، ستكون هناك كنيسة نيجيرية هنا، قريبة من الكنيسة الأوروبية التقليدية”، والتي “ستعيش بسلام ومحبة وعمل جماعي، وتتقاسم أشياء كثيرة”، لكنها “ستكون مسيحية وكاثوليكية بالكامل”.