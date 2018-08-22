زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي: توزيع مهاجري ديتشوتّي عبر القنوات الرسمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – دعا زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، ماوريتسيو مارتينا الى توزيع المهاجري العالقين على متن سفينة (ديتشوتّي) عبر القنوات الرسمية.

وأضاف مارتينا في تصريحات من كاتانيا، حيث يواكب أحداث السفينة التابعة لخفر السواحل الإيطالي، أنه “منذ 1 حزيران/يونيو، لا توجد أي بيانات لوزارة الداخلية حول كيفية إجراء العديد من الإجراءات الأوروبية لإعادة توزيع اللاجئين”، متسائلا “ربما لأنها لم تعد تستخدم القنوات الرسمية، بل تكتفي بعرض العضلات والدعاية فقط، وسلوكيات مثل هذه التي لا تؤدي إلى أي شيء”.

وفي السياق ذاته، لفت القيادي اليساري الى أن “رئيس الوزراء (جوزيبي كونتي) يقتصر على انتهاج الدعاية بالكتابة على مواقع التواصل الإجتماعي”. وأردف “إنني أدعوه الى ممارسة مهام وظيفته والحكم في ظل احترام القانون والدستور”. واختتم بالقول إن “من الضروري إنزال هؤلاء الأشخاص الـ177 المحتجزين رهائن، وليس البحث عن أعذار لا وجود لها”.