وزيرة الدفاع الإيطالية: لا وجود لإيرباص رينزي اعتباراً من اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أنه اعتباراً من اليوم، لم يعد هناك وجود لإيرباص رينزي.

ويأتي هذا في إشارة الى طائرة إيرباص 340-500 التي دعيت باسم “طائرة رينزي الرئاسية”، لأنها استؤجرت بناء على طلب رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي، والتي أعلن خليفته رئيس الحكومة الحالية جوزيبي كونتي أنه يريد إلغاء عقد تأجير إيطاليا للطائرة، المبرم مع شركتي أليتاليا والاتحاد للطيران.

وكتبت الوزيرة ترينتا على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الخميس، “كما سبق وأخبرتكم في 7 آب/أغسطس، إلتقى فنيو وزارة الدفاع والإدارة العامة لـ(آرمائيريو)”، وهو قسم التزويد بالطائرات في الوزارة “نظرائهم في أليتاليا لوضع نهاية لقضية الطائرة إيرباص 340 التي أرادها ماتيو رينزي”.

وذكرت الوزيرة (من حركة خمس نجوم) أنه “بعد إجراء إداري عادي، تم إلغاء هذا العقد، الذي لم يعدّ هناك اعتبارا من اليوم، أي وجود للطائرة التي ترمز إلى كبرياء السلطة!”، مشيرة أن “ما أقدمنا عليه يعدّ انجازاً بسيطاً، لكنه كبير كخطوة في الاتجاه الصحيح”، واختتمت بالقول “لأن بلادنا هذه ومواطنيها يستحقون حياة طبيعية، بل احتراماً فوق كل شيء”.

ويندرج قرار فضّ عقد إيجار الطائرة السالفة الذكر ضمن إجراءات إلغاء كل ما يعدّ تبذيراً من قبل حركة خمس نجوم، شريكة رابطة الشمال بالإئتلاف الحاكم.