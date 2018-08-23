وكالة موديز تخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي من 1.5% إلى 1.2% في عام 2018، ومن 1.2% إلى 1.1% في عام 2019، معزية ذلك إلى “زخم أضعف من المتوقع” لعجلة النمو.

وأشارت الوكالة في تقرير بشأن تحديث توقعاتها عن مسار الاقتصاد الكلي العالمي، إلى أنه “على الرغم من التباطؤ مقارنة بالعام 2017 ، فإن الاقتصادات الرئيسية لمنطقة اليورو، باستثناء إيطاليا، تنمو بوتيرة سريعة “.

ووفقًا لوكالة موديز، فإن مسار الاقتصاد العالمي “لا يزال قوياً”ولكنه ربما وصل إلى “ذروته”، نظرا لعوامل من ضمنها “التوترات التجارية” بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، التي من المتوقع أن “تزداد سوءًا” بنهاية هذا العام ، “ملقية بثقلها على معدلات النمو العالمي في عام 2019”.