مصادر بالمعارضة السورية تنفي خروج مواطنين من إدلب لمناطق سيطرة النظام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى (منسقو الاستجابة) في شمال سورية ما تناقلته وسائل إعلام بخروج نحو أربعة آلاف من المقيمين في إدلب إلى مناطق سيطرة النظام.

ونفى (منسقو الاستجابة) مغادرة آلاف السوريين من إدلب عبر معبر أبو ظهور وانتقالهم إلى ريف حماة، وقالوا في بيان لهم اليوم إن المعبر الذي افتتحته روسيا (معبر أبو ظهور) لم يلحظ عبور سوى 150 شخصاً، وأشاروا إلى أن جميع الخارجين هم من كِبار السن ومن غير المطلوبين إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لدى النظام.

وكّذب (منسقو الاستجابة)، وهم فريق تطوعي في الشمال السوري محسوب على المعارضة، ما تناقلته وسائل إعلام روسية من حصول حالات عودة جماعية إلى مناطق سيطرة النظام بالآلاف، وناشدوا المجتمعَ الدولي بـ”الضغط على روسيا لإيقاف لغة التهديد على منطقة تحوي أربعة ملايين مدني أعزل”، وطالبوا الأهالي في الشمال السوري بـ”عدم الانجرار وراء الشائعات التي تبثها وسائل إعلام النظام وروسيا”.

إلى ذلك وحسب ناشطين، لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن “أي موجهات عودة للاجئين السوريين من مخيمات الأردن”، حيث “لم يُسجل مخيم الزعتري أي طلب بعد لراغبين بمغادرة المخيم في الأردن والعودة إلى سورية”.

ويتهم معارضون روسيا والنظام السوري بممارسة ما يُشبه “الحرب النفسية والإعلامية” على السوريين المتواجدين في الشمال السوري، في محاولة “للضغط عليهم للعودة إلى مناطق سيطرة النظام، وللإيحاء للإعلام العالمي بوجود موجات هجرة معاكسة نحو مناطق النظام”.

وكانت السلطات السورية قد افتتحت المعبر بشكل غير رسمي الثلاثاء قبل الماضي، وقالت إنها تتوقع أن يتدفق السوريون الراغبون بالعودة إلى البلاد من الأردن.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن 665 ألفًا، فيما يبلغ العدد الكلي للسوريين في الأردن نحو 1.3 مليون.