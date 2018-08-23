نائب إيطالي: ظروف بائسة على متن السفينة ديتشوتّي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض إن الظروف بائسة على متن السفينة (ديتشوتّي)، التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية.

هذا وقد سمحت السلطات الايطالية بإنزال المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال الباقون على متن السفينة التي دخلت منذ ثلاثة أيام ميناء كاتانيا بإقليم صقلية.

وأضاف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في اللجنة الصحية بمجلس النواب دافيدي فارؤوني، الذي حصل اليوم مع زميله كارميلو ميتشيلي، على تفويض لزيارة السفينة (ديتشوتّي)، أن “المهاجرين على متن السفينة (ديتشوتّي) يعيشون في ظروف يرثى لها، يقبعون على الجسر في درجات حرارة لا تصدق”، إنه “أمر مخجل بالنسبة لبلادنا”، مبينا أن “الوضع مقلق من الجانب الصحي أيضا”، اذ أن “هناك أشخاص يعانون من الجرب والضعف الشديد”، والذين “يخضعون لعناية كبيرة من قبل المهنيين الذين يعملون على السفينة”.

وذكر القيادي في الحزب الديمقراطي، أن “هذه الزيارة كانت مهمة للغاية لأننا رأينا أشخاصاً استثنائيين، يتمتعون بكرامة كبيرة”، وهم “يشعرون بالحزن لأنهم اهتموا بإنقاذ الأرواح”.

وذكر النائب فارؤوني أن “طاقما كاملا احتجز اليوم رهينة لأجل لفتة اعتبرت خاطئة من قبل الحكومة”، وهو “إجراء يجب تبريره”، مبينا أن “النيابة تقوم بمهمتها، لكن يبدو لي أن من الواضح تماماً، أن ما يحدث هو في واقع الأمر، احتجاز للمهاجرين ولطاقم السفينة الإيطالي”.

واختتم فارؤوني بالقول “سنبقى هنا لضمان أن يتم حل الوضع في أقرب وقت ممكن”، لأن “لا دخل لأوروبا في هذا السياق، تلك أوروبا التي، بالتأكيد، ليست نقطة مرجعية في سياسات الاستقبال والتضامن”، لكن “هذا لا علاقة له باستخدام حياة البشر وسيلة للتعامل مع الأقوياء”، وهي “سمة الجبناء مثل سالفيني وتونينيلي، الضعفاء مع القوي والأقوياء مع الضعيف”.